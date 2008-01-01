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Новости погоды
Дождливый циклон покидает Центральную Россию
ИА "Метеоновости" / 13:06 Пятница, 28 июня
Жаркий и сухой период в центре России в одночасье сменился ветреной, дождливой и прохладной погодой. Виновником резкой смены стал циклон, сформировавшийся над Скандинавией на волне.
По данным, 27 июня и в ночь на 28 сильные дожди отмечались в Ленинградской, Новгородской областях и в Карелии. Зона сильных дождей с грозами охватила Тверскую, Владимирскую, Ивановскую Московскую, Рязанскую, Брянскую, Калужскую, Орловскую и Тульскую области. В Смоленске за день налило чуть более 40 мм, а на метеостанции Починок менее, чем за час днем 27 июня выпало 64 мм. Что касается температуры, то она сейчас ниже многолетних значений на 2-4 градуса.
Днем 28 июня Центральная Россия останется во власти дождливого циклона. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и Карелии будут продолжаться дожди ливневого характера, с грозами и порывистым, 15-20 м/с, ветром. В Ярославской, Смоленской, Владимирской, Воронежской, Тульской. Калужской областях сильные дожди, гроза, град, усиление ветра в порывах 15-18 м/с. Сегодня днем и в ночь на субботу в Московской и Тверской областях сохранятся сильные дожди, грозы и ветре 15-20 м/с.
В воскресенье, когда циклон окончательно покинет центральные области, за работу примется солнце. При прояснениях температура начнет довольно быстро повышаться, и в начале новой недели уже 20..26 градусов.
Благодаря дождям в центре России заметно снизилась степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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