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Новости погоды

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Хабаровский край: рекордная жара уживается с холодом

ИА "Метеоновости" / 13:27 Пятница, 28 июня

  Накануне крайние северные районы Хабаровского края оказались на восточной периферии гребня антициклона. И при ясном небе воздух остыл, местами до рекордных значений. 27 июня в поселке им. Полины Осипенко была зафиксирована рекордно низкая температура +3.1, предыдущий +4.3 градуса наблюдался в 1958 году.

А на побережье Охотского моря день 27 июня выдался солнечным и очень теплым. В Охотске после полудня столбик термометра добрался до отметки +25.9, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, прежний +25.6 наблюдался чуть более 30 лет тому назад.

В субботу Хабаровский край будет пересекать атмосферный фронт, который местами и отметится небольшими дождями, в центральных и северных районах 23..28 градусов, что дает надежду на новые рекорды температуры. А вот в южных районах края, куда выходит из Приамурья циклона, дожди разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, днем около +20. / meteonovosti.ru /
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