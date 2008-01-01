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В Восточной Сибири рекордная жара и пожароопасно



ИА "Метеоновости" / 13:48 Пятница, 28 июня



Накануне в центральные, южные районы Красноярского края и на восток продолжался мощный вынос сухого и жаркого воздуха из казахстанских степей. Среднесуточная температура превысила многолетние значения на 2-4, а в Эвенкии и на 8 градусов. В результате в Кислокане (Эвенкия) 27 июня был установлен новый абсолютный максимум +33.3, что выше предыдущего на 1.6 градуса и продержавшегося с 2016 года.



Запад Красноярского края минувшим днем оказался в холодном воздухе и среднесуточная температура была ниже климатической нормы на градус-другой. Но и этого оказалось вполне достаточно, в Туруханске 27 июня обновились инструментальные наблюдения за погодой. В ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +1.1, предыдущий абсолютный минимум +2.9 градуса наблюдался почти 50 лет тому назад.



В предстоящие два-три дня в Эвенкии, центральных и южных районах Красноярского края сохранится жаркая погода с температурой днем до 33..35 градусов. На юге Туруханского района еще в субботу 23..28, но уже в воскресенье и здесь 30..35.



Жаркая погода и отсутствие дождей способствуют не только сохранению степени пожарной опасности до высокой, а местами и чрезвычайной, но и ее нарастанию. / meteonovosti.ru /



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