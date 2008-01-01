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О дождях в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 14:08 Пятница, 28 июня



После периода сухой и жаркой погоды, циклон с северо-запада принес дожди. Небесные хляби разверзлись, заливая истосковавшуюся по влаге землю.



Количество выпавших осадков за 27 июня по Москве колебалось от 15 мм в районе ВДНХ и МГУ до 27 мм в районе Осеннего бульвара.



В минувшие сутки в Подмосковье больше всего дождей налило на севере и северо-западе. Так, в Новом Иерусалиме за сутки выпало 65 мм, что составляет более трети месячной нормы. Много осадков выпало на востоке и юго-востоке области, а в Домодедово дожди сопровождались грозами.



В субботу в Москве и области сохранится дождливая погода. Но по предварительным расчетам к концу дня осадки ослабеет и перейдут в разряд небольших. / meteonovosti.ru /



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