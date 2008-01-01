Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
29 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Суббота, 29 июня

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 11..16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт ст.

В столичном регионе сохранится дождливая, прохладная и ветреная погода. Атмосферное давление немного подрастет, но останется на 10 единиц ниже нормы. Это и будет основным неблагоприятным фактором не только для метеозависимых, но и практически здоровых людей. В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, с вегетативными расстройствами нервной системы. Ослабить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства назначенные врачом, контроль артериального давления, по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием.

Из-за высокой влажности воздуха большая вероятность обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства, тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями

Геомагнитный фон 29 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+10
Сб.
29 июн.
+11
Вс.
30 июн.
+19
Пн.
1 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Бахрейн		 -2
Трелью

некомфортное место: Фианаранцуа
комфортное место: Артемовск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100