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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:14 Суббота, 29 июня



Предстоящим днём столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 11..16 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 736 мм рт ст.



В столичном регионе сохранится дождливая, прохладная и ветреная погода. Атмосферное давление немного подрастет, но останется на 10 единиц ниже нормы. Это и будет основным неблагоприятным фактором не только для метеозависимых, но и практически здоровых людей. В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, с вегетативными расстройствами нервной системы. Ослабить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства назначенные врачом, контроль артериального давления, по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием.



Из-за высокой влажности воздуха большая вероятность обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства, тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями



Геомагнитный фон 29 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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