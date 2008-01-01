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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 29 июня

  В столичном регионе и в субботу сохранится дождливая и прохладная погода, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 5 градусов.

А вот в позапрошлом веке, в 1898 году, 29 июня воздух раскалялся до +33.3 градуса, и с тех пор более высокой температуры не было ни разу.

Самая холодная ночь на 29 июня наблюдалась в 1887 году, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +5.3 градуса.

Больше всего осадков 35 мм выпало в 2000 году, немногим более 50% от месячной нормы, которая составляет 75 мм.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 28.2 градуса и без осадков. / meteonovosti.ru /
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