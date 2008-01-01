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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 29 июня

  В 10 часов утра в Москве была сплошная облачность, продолжался дождь и было ветрено. Во большинстве округов была одинаковая температура, от 9 до 10 градусов. В Юго-Западном административном округе и в Зеленограде было около 9 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 9,4 градуса, атмосферное давление 734,4 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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местное
+9
Сб.
29 июн.
+11
Вс.
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+19
Пн.
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+24
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тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Хубар		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Висейлия

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