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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:42 Суббота, 29 июня
В 10 часов утра в Москве была сплошная облачность, продолжался дождь и было ветрено. Во большинстве округов была одинаковая температура, от 9 до 10 градусов. В Юго-Западном административном округе и в Зеленограде было около 9 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 9,4 градуса, атмосферное давление 734,4 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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