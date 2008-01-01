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Наводнение в Иркутской области



ИА "Метеоновости" / 10:49 Суббота, 29 июня



Продолжается борьба с наводнением в Иркутской области. Большая вода пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. Из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реках, по состоянию на утро, 28 июня, подтоплено уже более 2000 жилых дома и двух с половиной тысячи приусадебных участков. Для сравнения, еще сутки назад в воде были 700 домов.



Паводками повреждено 13 автомобильных мостов (два из них на федеральной трассе) и подтоплено 16 участков дорог местного значения. Спасатели работают в пострадавших районах круглосуточно. Главная задача сейчас - помочь людям выбраться из зоны подтопления.



Эвакуировали 842 человека, в их числе 181 ребенок - сообщили свежие данные в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Их перевезли в 17 пунктов временного размещения, которые в общей сложности вмещают 6,5 тысяч человек. Убедительно просим жителей не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей".



В МЧС предупреждают, что по 30 июня из-за ливневых дождей паводки не уйдут из Приангарья, уровень воды наоборот резко повысится. В регионе продолжает действовать режим ЧС. / meteonovosti.ru /



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