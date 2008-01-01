Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
29 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Центре России дожди ослабеют

ИА "Метеоновости" / 11:44 Суббота, 29 июня

  Западный циклон подошел накануне к Московскому региону с сильными дождями. В Москве, по данным наблюдений на метеостанции ВДНХ, выпало за двое суток (27 и 28 июня) больше половины от месячного количества осадков, около 40 мм при норме июня 75 мм. Кроме Москвы и области, дожди в прошедшую пятницу охватили большинство центральных областей, а также Поволжье и юг России.

29 июня циклон отступил от столицы на север. В связи с этим к вечеру субботы дожди могут прекратиться, а 30 июня будут небольшими. Сегодня в Москве самый холодный день текущего июня, чуть больше +10 градусов. В воскресенье потеплеет днем до 20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+9
Сб.
29 июн.
+11
Вс.
30 июн.
+19
Пн.
1 июл.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Хубар		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Висейлия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100