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В Центре России дожди ослабеют



ИА "Метеоновости" / 11:44 Суббота, 29 июня



Западный циклон подошел накануне к Московскому региону с сильными дождями. В Москве, по данным наблюдений на метеостанции ВДНХ, выпало за двое суток (27 и 28 июня) больше половины от месячного количества осадков, около 40 мм при норме июня 75 мм. Кроме Москвы и области, дожди в прошедшую пятницу охватили большинство центральных областей, а также Поволжье и юг России.



29 июня циклон отступил от столицы на север. В связи с этим к вечеру субботы дожди могут прекратиться, а 30 июня будут небольшими. Сегодня в Москве самый холодный день текущего июня, чуть больше +10 градусов. В воскресенье потеплеет днем до 20 градусов. / meteonovosti.ru /



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