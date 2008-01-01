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Неустойчивая погода на юге России



ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 29 июня



До конца суток 30 июня в Краснодарском крае (включая муниципальное образование город-курорт Сочи) и в Адыгее, 29 июня - 1 июля в Калмыкии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, на территории муниципального образования город-курорт Сочи до 25 м/с, в Краснодарском крае в отдельных районах до 28 м/с; в Краснодарском крае сильные ливни. 28-30 июня над Чёрным морем имеется опасность формирования смерчей, - информирует ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС".



Из-за ливней 29-30 июня на реках бассейна р. Кубань юго-восточной и юго-западной территории Краснодарского края, реках Адыгеи и Черноморского побережья ожидается повышение уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах МО город-курорт Сочи - сход селей малого объема, - сообщают специалисты.



Чрезвычайная пожароопасность (5 класс) сохранится в период 29-30 июня в большинстве районов Ростовской области, в большинстве северных и отдельных южных районах Волгоградской области, местами по восточной половине, в центральных и северо-западных районах Краснодарского края и на Черноморском побережье в районе Новороссийска, 28 июня-1 июля в большинстве районов Астраханской области и Калмыкии.



29-30 июня в отдельных северо-восточных районах Волгоградской области сохранится негативное действие почвенной засухи на зерновые культуры; в северо-западных, в отдельных центральных и северных районах Краснодарского края, в отдельных северных и северо-восточных районах Адыгеи, в Астраханской области, отдельных северных и южных районах Волгоградской - атмосферной засухи.



Сильная жара, которая еще держалась в отдельных южных районах, отступит. Температура днем 21...26, местами до 28, лишь в Астраханской области и Калмыкии до 31. на черноморском побережье тоже не так жарко, до 28. Не ожидается жары и в предгорьях Северного Кавказа, в Дагестане 22..27 градусов. / meteonovosti.ru /



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