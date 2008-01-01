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Новости погоды

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В Центре Сибири держится жаркая погода

ИА "Метеоновости" / 12:23 Суббота, 29 июня

  В Центре Сибири держится жаркая погода, которую нагоняют циклоны с запада, и поддерживает блокирующий гребень на высоте средней тропосферы (примерно 5 км над уровнем Земли). Днем в Эвенкии, на юге Туруханского муниципального района Красноярского края, на севере Иркутской области и центральных районов Красноярского края столбики термометров преодолевают отметку +30 градусов. Рекорды жары установлены 28 июня в Кислокане и Ербогачене. В Кислокане было 34.4 (предыдущий 33.0 в 2016 год, в Ербогачене 32.3 (предыдущий 31.7 в 1979 году. Жарко и на западе Якутии, в п. Чумпурук 31.0 (предыдущий 30.0 в 1975 году), высокие температурные показатели установились здесь тоже по вине циклонов, которые проходят по Сибири.

В ближайшее время жара на севере Красноярского края и в отдельных районах Якутии сохранится. Кроме того, жарко станет в центральных и южных районах Красноярского края.

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