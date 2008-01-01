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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:33 Суббота, 29 июня
В полдень в Москве пасмурная и дождливая погода сохранялась. В большинстве округов, в том числе и в Зеленограде была одинаковая температура, около 10 градусов. В Северо-Восточном административном округе и в Зеленограде было 9..10 градусов, Западном 9..11 градусов, в Центральном административном округе и в районе Новой Москвы 10..11 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 9,8 градуса, атмосферное давление 735,5 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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