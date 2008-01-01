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Жаркая ситуация сохраняется во Франции и Испании



ИА "Метеоновости" / 13:11 Суббота, 29 июня



28 июня во Франции жара спала. В центре и на юго-востоке страны, где в начале недели фиксировались высокие дневные температуры, было 30..35 градусов. В Париже 34 градуса. Жаркий воздух из Сахары разбавил прохладный с Гренландии, И только на крайнем юго-востоке и вдоль средиземноморского побережья Франции доходило до 40..44 градусов. Жара удерживается в Испании, в Мадриде было +40 градусов, на западе и на юге от столицы 42..43 градуса. А вот здесь знойную погоду поддерживает циклон, точнее, его теплый сектор и блокирующий гребень на высоте, в котором потоки воздуха сохраняются с севера Африки.



Несмотря на некоторое понижение температуры, самая тяжелая ситуация сохраняется во Франции и Испании, где в некоторых районах воздух может нагреться до 40 градусов и выше.



Такие экстремальные погодные условия представляют серьезную угрозу для населения. Так, во время жары в августе 2003 года погибли десятки тысяч человек. Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы с электроснабжением и загрязнением воздуха.



Прогнозы по аномальной жаре во Франции оправдались: за всю историю наблюдений в стране никогда еще не было так жарко. Температурный рекорд 44,1oC коммуны Конкерак департамента Гар от 12 августа 2003 года был превышен 27 июня в городе Карпантра департамента Воклюз, здесь нагрелось до 44,3. А в коммуне Галларг-ле-Монтюё департамента Гар зафиксированы запредельные 45,9, информирует Météo-France. В департаментах Эро, Гар, Воклюз и Буш-дю-Рон объявлен "красный" уровень опасности, еще в 75 департаментах страны ≈ "оранжевый" уровень.



) / meteonovosti.ru /



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