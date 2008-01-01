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Новости погоды
Пепел от вулкана Райкоке достиг Северной Америки
ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 29 июня
Пепловое облако, сформировавшееся в ходе начальной фазы извержения вулкана Райкоке, расположенного на одноименном острове Курильского архипелага, достигло северо-западной части Северной Америки. Об этом сообщили в пресс-службе Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН.
Хотя после пересечения океана облако пепла значительно трансформировалось под воздействием циклонических вихрей и воздушных течений, все же его появление создало угрозу для авиатранспорта. Поэтому консультативные центры по вулканическим пеплам (Tokyo VAAC и Anchorage VACC) тщательно отслеживают образовавшиеся после извержения шлейфы, состоящие из мельчайших частиц породы, кристаллов и стекла. О передвижении облака регулярно информируют авиакомпании.
Напомним, мощное извержение "молчавшего" почти сто лет вулкана Райкоке произошло 22 июня. Начальная фаза с пароксизмальными взрывами и подъемом пепловых колонн на высоту до 10-13 километров длилась около 12 часов.
Впоследствии активность вулкана снизилась. Пепловые шлейфы распространялись в основном в восточном и северо-восточном направлениях на расстояние 2500 километров. / meteonovosti.ru /
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