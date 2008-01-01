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В Москве фон атмосферного давления останется пониженным



ИА "Метеоновости" / 13:31 Суббота, 29 июня



Западный циклон отметился в Москве 28 июня проливными дождями и рекордно низким атмосферным давлением. Утром, когда циклон оказался практически над столицей, оно понизилось до 728 мм рт.ст., что и стало новым рекордом для 28 июня. Предыдущее значение самого низкого атмосферного давления отмечалось более шестидесяти лет назад, в 1956 году и было 732 мм рт. ст.



29 июня циклон недалеко отошел от Москвы, тем не менее, атмосферное давление выросло до 734 мм рт. ст. (979 гПа). Рекорд для 29 июня, 728 мм рт. ст. (971 гПа) остался за 1980 годом. Однако и такое атмосферное давление значительно ниже климатической нормы для лета. В начале июля атмосферное давление останется пониженным и будет изменяться от 739 до 742 мм рт. ст. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями придется непросто. Да и у вполне здоровых людей может наблюдаться вялость и сонливость. Специалисты рекомендуют воспользоваться лекарственными препаратами. Поддержать активность помогут занятия различными видами спорта, лучше на свежем воздухе, тем более, что идет потепление и дождей будет все меньше. / meteonovosti.ru /



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