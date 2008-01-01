

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:19 Воскресенье, 30 июня



Погода в Московском регионе в целом предстоящим днём начнёт налаживаться: дожди ослабеют, станут небольшими, да пройдут местами. Температура начнет повышаться, но пока еще останется ниже климатической нормы на 2-3 градуса.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 30 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 18..20 градусов, по области 15..20. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастёт, однако фон его останется пониженным.



Рост атмосферного давления и будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Ухудшением самочувствия могут испытывать люди с гипотонией и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, вегетативными расстройствами нервной системы. Специалисты рекомендуют при необходимости воспользоваться лекарствами, назначенными врачом, контролировать артериальное давление. Из-за повышенной влажности воздуха велика вероятность обострения у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.



Геомагнитный фон 30 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



