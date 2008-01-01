

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 30 июня



Утро воскресного дня встретило москвичей солнечной погодой без дождей. В 9 часов утра в большинстве округов температура повысилась до 16..17 градусов, в Северо-Западном, Южном и Северо-Восточном округах до +18.



В Зеленограде 16 градусов, в Новой Москве до +17. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



