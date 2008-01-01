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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 30 июня

  Утро воскресного дня встретило москвичей солнечной погодой без дождей. В 9 часов утра в большинстве округов температура повысилась до 16..17 градусов, в Северо-Западном, Южном и Северо-Восточном округах до +18.

В Зеленограде 16 градусов, в Новой Москве до +17. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+17
Вс.
30 июн.
+19
Пн.
1 июл.
+23
Вт.
2 июл.
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Доха		 -8
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Риверсайд

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