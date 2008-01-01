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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 10:23 Воскресенье, 30 июня
Утро воскресного дня встретило москвичей солнечной погодой без дождей. В 9 часов утра в большинстве округов температура повысилась до 16..17 градусов, в Северо-Западном, Южном и Северо-Восточном округах до +18.
В Зеленограде 16 градусов, в Новой Москве до +17. / meteonovosti.ru /
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