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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 30 июня



Из истории метеонаблюдений столичного региона в последний день июня 1917 года воздух раскалялся до +33.5 градуса, и с тех пор более высокой температуры не было ни разу.



Самая холодная ночь на 30 июня наблюдалась в 1879 году, в ранние утренние часы столбик термометра опустился до отметки +5.0 градуса.



Больше всего осадков 65 мм выпало в 2017 году, немногим более 85% от месячной нормы, которая составляет 75 мм. Это рекорд осадков за сутки для всего июня!



В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 30,6 градуса, прошел дождь, до 5 мм.



В этом году погода перестраивается на кратковременное потепление, и дожди пошли на убыль. / meteonovosti.ru /



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