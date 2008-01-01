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Новости погоды

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Дальний Восток: погода на любой вкус

ИА "Метеоновости" / 11:46 Воскресенье, 30 июня

  Накануне на Сахалин распространился гребень тихоокеанского антициклона. При малооблачной погоде среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. И в населенном пункте Поронайск были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. В ранние утренние часы 29 июня столбик термометра опустился до отметки +2.1 градуса, что и стало новым абсолютным минимумом, предыдущий рекорд +3 градуса наблюдался в 1913 году. В начале будущей недели Сахалин останется в поле повышенного давления, но вблизи циклона и его атмосферных фронтов, что располагается над Хабаровским краем, на юге острова пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью температура повысится до 6..11, днем на севере при солнечной погоде 15..20, на юге не выше +16 градусов.

А в этот же самое время, 29 июня большая часть Якутии находилась в теплом воздухе, и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-6 градусов. В населенном пункте Чумпурук был зафиксирован абсолютный максимум температуры для этого дня +32.4, что выше прежнего рекорда всего-навсего на 0.1 градуса, наблюдавшегося в 1016 году.

В предстоящие сутки на большей части Якутии сохранится жаркая погода с температурой днем 28..33 градуса, пройдут небольшие, на юге и севере более продолжительные дожди, а на юго-востоке в ночные часы - ливни, местами прогремят грозы, при грозах ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. / meteonovosti.ru /
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