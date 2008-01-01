Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
30 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 30 июня

  В Москве миновал полдень, и погода продолжает радовать солнцем и теплом. В большинстве округов температура повысилась дол 17..19, в Северном, Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округа до +20 градусов. В Зеленограде 17..18, в Новой Москве до 19 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Пн.
1 июл.
+26
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Кувейт		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Гуниб
комфортное место: Мидлэнд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100