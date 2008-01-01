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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:45 Воскресенье, 30 июня
В Москве миновал полдень, и погода продолжает радовать солнцем и теплом. В большинстве округов температура повысилась дол 17..19, в Северном, Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном округа до +20 градусов. В Зеленограде 17..18, в Новой Москве до 19 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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