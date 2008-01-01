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На юге Дальнего Востока продолжаются дожди



ИА "Метеоновости" / 13:05 Воскресенье, 30 июня



Накануне на южные районы Дальнего Востока вышел циклон и атмосферные фронты с волнами, что и стало причиной сильных дождей. По данным, сильные грозовые дожди прошли в Забайкальском крае, где налило до 40 мм, в Бурятии до 49 мм, в столице республики менее, чем за час выпало 90% от месячной нормы, которая составляет 40 мм. Сильные дожди с грозами наблюдались в Еврейской автономной области, в Приморском и Хабаровском краях.



В воскресенье циклон вышел в район Владивостока, а его атмосферные фронты продолжают пополнять копилку осадков, местами с грозами в Приамурье, Бурятии, на юге Хабаровского края.



В начале новой недели циклон будет располагаться над Хабаровским краем, где и пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, в Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах дожди продолжительные, местами сильные, в отдельных районах Приморья и Амурской области - ливневого характера, прогремят грозы.



В Забайкалье дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших и кратковременных, лишь в Забайкальском крае они могут быть продолжительными. / meteonovosti.ru /



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