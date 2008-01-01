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В Эвенкии сохраняется рекордная жара



ИА "Метеоновости" / 13:19 Воскресенье, 30 июня



Вот уже в течение нескольких дней на востоке Красноярского края - в Эвенкии - сохраняется жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 8-10, а местами и на 12 градусов. редкий день обходится без рекордных значений. Вот и суббота не стала исключением.



В Кислокане 29 июня снова обновился рекорд максимальной температуры трехлетней давности, новый составляет +34.9, что выше предыдущего на 1.1 градуса. В Стрелке-Чуня столбик термометра поднялся до отметки +33.6, оставив позади 1979 год со значением +32.4. В Ванаваре воздух разогрелся до +34.5, что выше прежнего на 0.8 градуса сорокалетней давности.



Рееордно высокая температура 29 июня была зафиксирована в Ачинске +33.2, предыдущий наблюдался 75 лет тому назад, в 1944 году, и составлял +33 градуса.



В начале новой недели в Эвенкии сохранится сильная жара с температурой днем 30..35 градусов. А значит, могут быть снесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой. / meteonovosti.ru /



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