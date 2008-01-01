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Новости погоды

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В Москве количество осадков приблизилось к месячной норме

ИА "Метеоновости" / 13:32 Воскресенье, 30 июня

  Первый месяц лета - июнь - заканчивается. Нам он запомнится в первой своей половине жаркой и сухой погодой, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-7 градусов. В конце месяца москвичи на короткое время попали в сентябрь, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 3-4 градуса. На 9 часов утра 29 июня на главной метеостанции Москвы - ВДНХ - общее количество осадков, выпавших с начала июня, составляет 62.6 мм при норме 75 мм. Причем, львиная доля дождей пришлась на три дня 27-29 июня, когда циклон, пришедший со Скандинавии, вылил на столицу 50.3 мм. / meteonovosti.ru /
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