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В центре Красноярского края ливни, грозы и похолодание



ИА "Метеоновости" / 13:47 Воскресенье, 30 июня



В минувшую субботу южные районы Красноярского края оказались во власти волнового циклона, который располагался над юго-восточными областями Западной Сибири. Он отметился сильными грозовыми дождями в Туруханском районе и Хакасии.



В воскресенье на волне сформировался циклон, который вырос до больших высот, стал высоким, а значит, задержится на день-другой.



В начале новой недели в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, местами он будет крупный, ветер усилится в порывах 13-18 м/с, местами прогнозируются шквалы до 25 м/с.



В центре Красноярского края жара отступит на восток, где 1 июля до 35 градусов, а вот на западе местами температура понизится до 18..23. Прохладный воздух проникнет на юг края, где днем в понедельник не выше 20..22 градусов, в Горной Тыве 23..28, но местами уже 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /



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