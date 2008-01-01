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Новости погоды

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Холодные ночи Европейского Севера и Северо-Запада

ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 30 июня

  В ночь на 29 июня в тылу дождливого циклона, на северо-запад и север с запада распространился гребень антициклона, и среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса, в Карелии и Архангельской области до рекордных значений.

Лидером по рекордно низким температурам стала Карелия. В Калевале 29 июня воздух остывал до 1.4 градуса, что ниже предыдущего на 0.2 градуса, продержавшегося с 1966 года. В Кемь-Порту было 3.6, предыдущий рекорд 4.2 градуса наблюдался в 1935 году. В Реболах обновился рекорд абсолютного минимума температуры 60 летней давности, новый теперь составляет +3.2 градуса. В Архангельской области - в Шенкурске - новый абсолютный минимум температуры +1.3, прежний 4.2 градуса зафиксирован в позапрошлом веке, в 1897 году. / meteonovosti.ru /
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