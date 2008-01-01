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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:15 Понедельник, 1 июля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием циклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с, во второй половине дня местами с порывами 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт ст.

Для большинства жителей столичного региона погода будет индифферентной и не должна оказывать негативного влияния на их самочувствие, ведь температурный, влажностный и кислородный режим ожидается в пределах климатических значений. А вот у метеочувствительных людей причиной возможных негативных реакций, появления различных симптомов недомогания в виде болей в области сердца или головных болей, мигрени, сосудистых спазмов или скачков артериального давления остается неустойчивое атмосферное давление, которое начнет слабо понижаться и будет ниже нормы. Дополнительным неблагоприятным фактором для этой категории людей могут стать отдельные возмущения геомагнитного поля.

Геомагнитное поле 1 июля ожидается спокойное с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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