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На Европейский юг возвращается жара



ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 1 июля



Сильная жара, которая удерживалась на Европейском юге, отступает. С Балкан надвигается гребень антициклона и южные районы будут находиться на его восточной периферии. С западным, северо-западным ветром начнет поступать свежий воздух, пройдут грозовые дожди с порывистым ветром.



Так, в ночь на 1 июля в Краснодарском крае прошли сильные ливни, наблюдался град, в Калмыкии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, в отдельных районах Краснодарского края до 28 м/с. Днем 1 июля ожидается 20..25, местами до 28 градусов, на севере Волгоградской области и вовсе 15..20 градусов. Но это похолодание кратковременное и уже во вторник сюда начнет возвращаться жара днем 27..32, местами до 36, на юге и востоке Ростовской области, а также 3 июля в Астраханской области и Калмыкии до 38. На черноморском побережье 1 июля 23...28, 2 и 3 июля местами до 34. / meteonovosti.ru /



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