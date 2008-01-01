Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейский юг возвращается жара

ИА "Метеоновости" / 09:38 Понедельник, 1 июля

  Сильная жара, которая удерживалась на Европейском юге, отступает. С Балкан надвигается гребень антициклона и южные районы будут находиться на его восточной периферии. С западным, северо-западным ветром начнет поступать свежий воздух, пройдут грозовые дожди с порывистым ветром.

Так, в ночь на 1 июля в Краснодарском крае прошли сильные ливни, наблюдался град, в Калмыкии - сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с, в отдельных районах Краснодарского края до 28 м/с. Днем 1 июля ожидается 20..25, местами до 28 градусов, на севере Волгоградской области и вовсе 15..20 градусов. Но это похолодание кратковременное и уже во вторник сюда начнет возвращаться жара днем 27..32, местами до 36, на юге и востоке Ростовской области, а также 3 июля в Астраханской области и Калмыкии до 38. На черноморском побережье 1 июля 23...28, 2 и 3 июля местами до 34. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Пн.
1 июл.
+26
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100