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Новости погоды

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Сильные дожди прошли на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 1 июля

  Большинство районов Дальневосточного округа в последний день июня находились в поле пониженного атмосферного давления, которое поддерживали сразу несколько циклонов. Сразу два вихря кружили над Якутией: над северо-западными и юго-восточными районами. Сильные дожди прошли в основном на юго-востоке, по данным населенного пункта Ытык-Кель выпало до 13 мм осадков. Еще один вихрь кружил над континентальными районами Чукотского автономного округа, в населенных пунктах Билибино и Константиновская выпало по 8 мм осадков, а на арктическом побережье округа до 12 мм. Но самым активным циклон был в Приморье, по данным пунктов наблюдений, местами в крае выпало до 20 мм осадков. Над Бурятией и Забайкальским краем вольготно расположился антициклон, но и он не сумел исключить дожди на крайнем юге территории, прошли дожди количеством 13-18 мм осадков.

По данным прогностических карт, в ближайшие сутки циклоны станут виновниками дождливой погоды как на севере, так и на юге округа. Ливни с грозами и усилением ветра прошумят на северо-востоке Якутии и в Амурской области. Островком погожей погоды станет Камчатский край, где ее будет определять антициклон с центром над Охотским морем. / meteonovosti.ru /
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