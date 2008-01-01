

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди прошли на юге Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 10:03 Понедельник, 1 июля



Большинство районов Дальневосточного округа в последний день июня находились в поле пониженного атмосферного давления, которое поддерживали сразу несколько циклонов. Сразу два вихря кружили над Якутией: над северо-западными и юго-восточными районами. Сильные дожди прошли в основном на юго-востоке, по данным населенного пункта Ытык-Кель выпало до 13 мм осадков. Еще один вихрь кружил над континентальными районами Чукотского автономного округа, в населенных пунктах Билибино и Константиновская выпало по 8 мм осадков, а на арктическом побережье округа до 12 мм. Но самым активным циклон был в Приморье, по данным пунктов наблюдений, местами в крае выпало до 20 мм осадков. Над Бурятией и Забайкальским краем вольготно расположился антициклон, но и он не сумел исключить дожди на крайнем юге территории, прошли дожди количеством 13-18 мм осадков.



По данным прогностических карт, в ближайшие сутки циклоны станут виновниками дождливой погоды как на севере, так и на юге округа. Ливни с грозами и усилением ветра прошумят на северо-востоке Якутии и в Амурской области. Островком погожей погоды станет Камчатский край, где ее будет определять антициклон с центром над Охотским морем. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



