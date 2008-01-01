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Итоги июня в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 1 июля







Вплоть до 25 числа погода радовала москвичей теплом и отсутствием дождей. В конце первой декады месяца среднесуточное значение температуры на 7-9 градусов превышала обычные для этой поры показатели. В дневные часы воздух раскалялся до тридцатиградусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их. Именно в этот период отмечалась самая высокая температура месяца, 9 июня на станции ВДНХ она повысилась до 31.2 градусов. Теплыми были и ночи, от 10 до 15, а временами и до 18 градусов. Еще один всплеск жаркой погоды, когда дневная температура колебалась около тридцатиградусных отметок, отмечался в пятой пятидневке месяца.



В последней пятидневке июня жаркая погода сделала "передышку". Похолодание на московскую землю принес североатлантический циклон. Дневная температура уже не превышала отметку в 15 градусов, а 29 июня и вовсе повысилась лишь до 12. Холодной была и ночь, всего 9 градусов. В последний раз почти такой же холодной была ночь 29 июня в 2017 году с минимальной температурой 9,5 градуса. А за последние 70 лет самая низкая температура в последних числах июня была в 1992 году: +6, 5 градуса.



Но не только с похолоданием было связано ухудшение погоды. Циклон принес сильные дожди. Они начались 26 июня и продолжались, практически не прекращаясь, в течение 4 суток. Визит циклона пополнил месячную копилку осадков на ВДНХ сразу на 52 мм. В итоге за месяц суммарное количество осадков составило 66.5 мм или 89% от нормы. / meteonovosti.ru /



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