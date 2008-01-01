Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги июня в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:49 Понедельник, 1 июля

  Июнь 2019 года в Москве войдет в историю метеорологических наблюдений, как теплый. Средняя за месяц температура воздуха оказалась на 3 градуса выше многолетних значений. Но даже при таких высоких показателях июнь 2019 года не вошел в десятку самых теплых месяцев за весь ряд инструментальных наблюдений. По интенсивности положительной аномалии температуры он занял "почетное" 11 место.

Вплоть до 25 числа погода радовала москвичей теплом и отсутствием дождей. В конце первой декады месяца среднесуточное значение температуры на 7-9 градусов превышала обычные для этой поры показатели. В дневные часы воздух раскалялся до тридцатиградусных значений, а в отдельные дни и преодолевал их. Именно в этот период отмечалась самая высокая температура месяца, 9 июня на станции ВДНХ она повысилась до 31.2 градусов. Теплыми были и ночи, от 10 до 15, а временами и до 18 градусов. Еще один всплеск жаркой погоды, когда дневная температура колебалась около тридцатиградусных отметок, отмечался в пятой пятидневке месяца.

В последней пятидневке июня жаркая погода сделала "передышку". Похолодание на московскую землю принес североатлантический циклон. Дневная температура уже не превышала отметку в 15 градусов, а 29 июня и вовсе повысилась лишь до 12. Холодной была и ночь, всего 9 градусов. В последний раз почти такой же холодной была ночь 29 июня в 2017 году с минимальной температурой 9,5 градуса. А за последние 70 лет самая низкая температура в последних числах июня была в 1992 году: +6, 5 градуса.

Но не только с похолоданием было связано ухудшение погоды. Циклон принес сильные дожди. Они начались 26 июня и продолжались, практически не прекращаясь, в течение 4 суток. Визит циклона пополнил месячную копилку осадков на ВДНХ сразу на 52 мм. В итоге за месяц суммарное количество осадков составило 66.5 мм или 89% от нормы.  / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Пн.
1 июл.
+26
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100