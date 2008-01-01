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Московская погода взяла тайм-аут



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 1 июля



Июль в Москве и Подмосковье продолжил прохладную эстафету последних июньских дней. Уже 1-го числа температура воздуха отставала от нормы на 2-4 градуса. И пока вернуться в летнее русло она не спешит. Препятствует теплу высотная ложбина, сформировавшаяся на больших высотах. С ветрами северных направлений в центр России поступает прохладный воздух. И без того холодный воздух из-за плотной облачности прогревается с трудом. А частые визиты циклонов вносят в погоду дополнительный дискомфорт. Именно такой она ожидается и на текущей неделе.



Еще во вторник сохранится относительно тепло, днем 20:25 градусов, а в последующие дни станет еще прохладнее на 2-3 градуса. Со среды и до конца недели погода разнообразием отличаться не будет. При переменной облачности местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Под утро в Москве от 10 до 12 градусов, по области 8:13, днем температура в Москве даже не достигнет 20-градусных значений, составив 17:19 градусов, в Подмосковье от 17 до 22 тепла. Такие ее значения на 2-3 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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