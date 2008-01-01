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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 1 июля

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,6..21,9 градуса; Северном 20,6..21,6 градуса, Северо-восточном 21,2..22,1 градуса, Восточном 21,7..22,4 градуса, Юго-восточном 21,0..22,2 градуса, Южном 20,3..21,6 градуса, Юго-западном 20,4..21,1 градуса, Западном 20,0..21,7 градуса, Северо-западном 20,5..21,5 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,4..20,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,4..22,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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