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Балтийские курорты предпочтительнее азовских



ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 1 июля



Атмосферная циркуляция в текущие дни складывается таким образом, что страны Западной Европы обогревает жаркий антициклон, а на европейскую территорию начал поступать холодный воздух северных широт. Западноевропейского тепла хватает и на обогрев самой западной российской области, Калининградской. В последний июньский день среднесуточная температура в Калининграде на 6 градусов превысила норму, а в дневные часы столбики термометров приблизились, а местами и преодолели, тридцатиградусную отметку. 30 июня максимальная температура в Калининграде, по данной метеорологической станции города, составила +30.9 градусов и ей всего 0.4 градуса не хватило до суточного рекорда. Он остался в 1997 году.



В то же время в Приазовье похолодало, и в Ростове-на-Дону было всего 24.5 градусов. Но балтийские курорты предпочтительнее азовских лишь по температуре воздуха, а вот вода в Азовском море значительно теплее, чем в Балтийском: 24 градуса против 16. / meteonovosti.ru /



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