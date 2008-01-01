Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Балтийские курорты предпочтительнее азовских

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 1 июля

  Атмосферная циркуляция в текущие дни складывается таким образом, что страны Западной Европы обогревает жаркий антициклон, а на европейскую территорию начал поступать холодный воздух северных широт. Западноевропейского тепла хватает и на обогрев самой западной российской области, Калининградской. В последний июньский день среднесуточная температура в Калининграде на 6 градусов превысила норму, а в дневные часы столбики термометров приблизились, а местами и преодолели, тридцатиградусную отметку. 30 июня максимальная температура в Калининграде, по данной метеорологической станции города, составила +30.9 градусов и ей всего 0.4 градуса не хватило до суточного рекорда. Он остался в 1997 году.

В то же время в Приазовье похолодало, и в Ростове-на-Дону было всего 24.5 градусов. Но балтийские курорты предпочтительнее азовских лишь по температуре воздуха, а вот вода в Азовском море значительно теплее, чем в Балтийском: 24 градуса против 16. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Пн.
1 июл.
+26
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -3
Ла-Пас

некомфортное место: Мугур-Аксы
комфортное место: Мюриета

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100