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Новости погоды

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О неравномерности осадков в Московском регионе

ИА "Метеоновости" / 13:12 Понедельник, 1 июля

  Поводя итоги ушедшего месяца в Москве можно еще раз убедиться о неравномерности выпадения осадков. В масштабах Российской федерации Московская область занимает небольшую территорию, но даже здесь дождей выпало "где густо, а где пусто". Наибольшее количество осадков в июне досталось северо-западным районам. Избыток осадков отмечался в Волоколамске (127% от нормы), Новом Иерусалиме (131% от нормы), но больше всего небесной влаги получил Клин, где за месяц набралось почти полторы месячных нормы. А вот соседние западные районы испытали недостаток небесной влаги. В Можайске выпало всего 52.7 мм при месячной норме 74 мм, то есть 71%. В других районах Подмосковья количество выпавших осадков соответствует норме.

На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в июне 2019 года выпало 66.5 мм или 89% от нормы. / meteonovosti.ru /
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