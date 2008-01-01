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Новости погоды

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В самой холодной Республике России изнурительная жара

ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 1 июля

  Погода первого летнего месяца порадовала жителей Якутии теплом. В среднем за месяц температура воздуха оказалась на 2-4, а на арктическом побережье на 6-8 градусов выше нормы. В последний июньский день очаг аномального тепла сформировался над западной половиной Республики, где превышение по отношению к норме составило 8-10 градусов.

При этом не обошлось без температурных рекордов. Они были установлены в якутских городах Шелагонцы +33.3 (предыдущий рекорд, 32.8 отмечался в 1959 году, Мирный, +33.8 (предыдущий рекорд, 33.6 отмечался в 2016 году), Витим +33.8 (предыдущий рекорд, 32.9 отмечался в 1985 году).

Июль продолжит т эстафету своего предшественника и также начался с теплой погоды. / meteonovosti.ru /
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