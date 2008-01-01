Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 1 июля
В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,5..24,9 градуса; Северном 23,6..25,2 градуса, Северо-восточном 22,7..24,2 градуса, Восточном 23,0..23,4 градуса, Юго-восточном 22,4..24,4 градуса, Южном 23,0..24,2 градуса, Юго-западном 23,3..24,3 градуса, Западном 22,5..25,1 градуса, Северо-западном 23,4..24,4 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23,6..24,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 23,1..24,6 градуса, местами порывы ветра до 11м/с. / meteonovosti.ru /