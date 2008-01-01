Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
1 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:33 Понедельник, 1 июля

  Погоду в Москве и области будет определять теплый сектор циклона с центром над Ботническим заливом. При облачности с прояснениями местами соберется небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 20..22 градуса, по области 19..22. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-15м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Чт.
4 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ираншехр		 -9
Беллинсгаузен

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Ногалес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100