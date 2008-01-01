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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Вторник, 2 июля

  Второй день июля окажется для жителей столицы и области теплым, но ветреным. Атмосферные фронты, связанные с североатлантическим циклоном, принесут местами небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22..24, по области 20..25 градусов. Ветер западных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы достигнут 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 739 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В столичном регионе ожидается вполне комфортная погода. Температура в пределах летних значений. Однако, атмосферное давление будет пониженным, что и будет основным неблагоприятным фактором для метеозависимых людей. Ухудшением самочувствия могут отреагировать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует воспользоваться лекарствами, назначенными врачом, контролировать артериальное давление. Не следует отказывать от прогулок. / meteonovosti.ru /
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