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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:21 Вторник, 2 июля



С первых дней центральный месяц лета, июль, проявляет умеренность в погоде. Сегодня максимальная температура в городе 22..24 градуса, а ее среднесуточное значение будет вполне соответствовать обычной для этой поры. При температуре, близкой к норме, ей, как правило, далеко до рекордов.



По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 2 июля отмечалась в 1890 году: 31.9 градуса, но для июля она не стала абсолютным максимумом, - он зафиксирован в 2010 году и составлял +38.2, а достался 29 июля.



Самая холодная ночь на 2 июля, +1.3 градуса, отмечалась в 1886 году, и это значение стало не только самой низкой температурой этих суток, но и абсолютным минимумом июля.



В прошлом, 2018 году, этот день был похож на нынешний, также было умеренно тепло: ночью 14.8 градусов, днем 22.9 градусов, осадков не отмечалось. Сегодня, правда, ждут кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /



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