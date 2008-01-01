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Дождливое начало июля на юге Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:37 Вторник, 2 июля



Жаркий воздух из монгольских степей и холод с арктического побережья рождают над югом Сибири волновые циклоны, которые создают дождливую ситуацию. В первый день июля именно такой циклон образовался над югом Красноярского края и отметился очень сильными осадками. По данным сети наблюдений Росгидромета, в Нижнеудинске выпало 48 мм осадков. А это место является селеопасным районом. Но пока селей зарегистрировано не было. Прошли сильные дожди также в Хакасии и Тыве: в Абакане больше половины от месячной нормы, в Кызыле примерно 20% от июльского количества. Циклон заполняется, но силы своей не теряет, быстро продвигаться на восток ему мешает блокирующий гребень над Байкалом. Поэтому Среднесибирское УГМС продлевает оранжевый уровень опасности по очень сильным и ливневым дождям в этих районах: в Хакасии до утра 3 июля, в центральных и южных районах Красноярского края и в Тыве до утра 4 июля. Кроме того, прогнозируют грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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