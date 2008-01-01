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В Иркутской области начался спад уровня воды



ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 2 июля



В Иркутской области дожди на время прекратились, и уровень воды снижается. Однако метеорологи отмечают, что в нескольких подтопленных регионах по-прежнему сохраняется критическое положение. 2 июля в 6:20 вода в реке Ия в Тулуне опустилась до 952 сантиметров, сообщили IRK.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье". Критическая отметка составляет 700 сантиметров. По данным синоптиков, на всех реках Иркутской области уровень воды снижается, ситуация стабилизируется. По прогнозам специалистов, в ближайшее время он понизится еще на 70-100 сантиметров.



В Тулунском районе на автодороге "Сибирь" перекрыто движение для всех видов транспорта. Меры приняты из-за проведения восстановительных работ при ликвидации последствий паводка. По данным Иркутского УГМС, 3 июля на территории области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах ≈ небольшие, умеренные дожди, местами в западных и северо-восточных районах сильные дожди, грозы. В Иркутске 3 июля воздух прогреется до +30 градусов. Осадки не ожидаются. Вечером возможна гроза. / meteonovosti.ru /



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