Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Иркутской области начался спад уровня воды

ИА "Метеоновости" / 10:55 Вторник, 2 июля

  В Иркутской области дожди на время прекратились, и уровень воды снижается. Однако метеорологи отмечают, что в нескольких подтопленных регионах по-прежнему сохраняется критическое положение. 2 июля в 6:20 вода в реке Ия в Тулуне опустилась до 952 сантиметров, сообщили IRK.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Прибайкалье". Критическая отметка составляет 700 сантиметров. По данным синоптиков, на всех реках Иркутской области уровень воды снижается, ситуация стабилизируется. По прогнозам специалистов, в ближайшее время он понизится еще на 70-100 сантиметров.

В Тулунском районе на автодороге "Сибирь" перекрыто движение для всех видов транспорта. Меры приняты из-за проведения восстановительных работ при ликвидации последствий паводка. По данным Иркутского УГМС, 3 июля на территории области ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах ≈ небольшие, умеренные дожди, местами в западных и северо-восточных районах сильные дожди, грозы. В Иркутске 3 июля воздух прогреется до +30 градусов. Осадки не ожидаются. Вечером возможна гроза. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+21
Вт.
2 июл.
+23
Ср.
3 июл.
+18
Чт.
4 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Месджеде-Солеймани		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Фианаранцуа
комфортное место: Битола

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100