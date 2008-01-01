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Жара в Европе пошла на спад



ИА "Метеоновости" / 11:37 Вторник, 2 июля



В Европе, благодаря циклонам, жара пошла на спад. С севера прорвался свежий морской воздух. Хотя 35..39 градусов - это тоже намного выше июльской нормы. Так жарко было в первый июльский день в Испании, на юге Франции, на севере и юге Италии и на юго-востоке Европы, включая юг Германии, восточные районы Австрии, Чехию, Румынию, Венгрию, юг Белоруссии и Украину. В Чехии и Польше этот день стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. В Праге 35.4 (предыдущий 34.2 в 1905 году), в Познани 35.7 (предыдущий 31.4 в 1992 году), во Вроцлаве 34.2 (предыдущий 31.6 в 1992 году), в Краков е 35.6 (предыдущий 33.5 в 2012 году).



2-3 июля в Польше станет совсем прохладно, дневной максимум 20..22 градуса. В Праге - от жаркой погоды к более комфортной, днем 25..27 градусов. И до выходных жара в этой части Европы не восстановится, хотя будет немного теплее. / meteonovosti.ru /



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