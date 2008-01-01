Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
2 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара в Европе пошла на спад

ИА "Метеоновости" / 11:37 Вторник, 2 июля

  В Европе, благодаря циклонам, жара пошла на спад. С севера прорвался свежий морской воздух. Хотя 35..39 градусов - это тоже намного выше июльской нормы. Так жарко было в первый июльский день в Испании, на юге Франции, на севере и юге Италии и на юго-востоке Европы, включая юг Германии, восточные районы Австрии, Чехию, Румынию, Венгрию, юг Белоруссии и Украину. В Чехии и Польше этот день стал самым жарким за весь период метеонаблюдений. В Праге 35.4 (предыдущий 34.2 в 1905 году), в Познани 35.7 (предыдущий 31.4 в 1992 году), во Вроцлаве 34.2 (предыдущий 31.6 в 1992 году), в Краков е 35.6 (предыдущий 33.5 в 2012 году).

2-3 июля в Польше станет совсем прохладно, дневной максимум 20..22 градуса. В Праге - от жаркой погоды к более комфортной, днем 25..27 градусов. И до выходных жара в этой части Европы не восстановится, хотя будет немного теплее. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Ср.
3 июл.
+18
Чт.
4 июл.
+18
Пт.
5 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ираншехр		 -3
Оруро

некомфортное место: Таоюань
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100