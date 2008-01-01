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Ненастье на северо-западе России



ИА "Метеоновости" / 12:14 Вторник, 2 июля



циклон, переместившийся с Балтики на север, к Белому морю, 1 июня стал причиной ветреной, пасмурной и дождливой погоды на севере и северо-западе Европейской России. В Вологодской области и Карелии суточные суммы осадков составили от 16 до 19 мм, примерно декадная норма осадков.



Причиной сильных дождей стали активные атмосферные фронты циклона. При этом днем накануне (1 июля) было не особенно холодно, +18 градусов, что на 2 градуса ниже среднего максимума. Еще не успело похолодать и в областях северо-запада России. В Санкт-Петербурге максимальная температура 1 июля была почти 26 градусов, во Пскове 27, в Новгороде 28 градусов.



Циклон продвигается на Архангельскую область, расширяя зону ненастья и похолодания.



Сегодня, а также в ближайшие два дня в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Архангельской области и Карелии прогнозируются ливневые дожди, местами грозы и шквалистый ветер 15-20 м/с. 3 июля на северо-западе Европейской России ожидается понижение температуры: днем 13..18 градусов, в Карелии 15..20 градусов. На сутки тепло еще задержится в Архангельской области, где днем до 25 градусов. Но к концу рабочей недели и здесь похолодает, днем не выше 15 градусов. / meteonovosti.ru /



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