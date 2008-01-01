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Ветер разгулялся в странах Скандинавии



ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 2 июля



Атлантический циклон руководит погодой севера Европы, остужая воздух. И хотя циклон уже ушел в сторону Российской территории, на севере континента не стихают ветры. Первый день июля был ветреным и прохладным на Скандинавии. В Финляндии отмечены порывы 20 м/с, Швеции 23 м/с, в Норвегии 22 м/с. И даже в Эстонии, где тоже наблюдаются перепады атмосферного давления, был ветер до 19 м/с. На Шпицбергене тоже чувствовалось влияние циклона, ветер достигал 21 м/с. Циклон будет перемещаться по северу Европейской территории России в направлении на Архангельскую область, оставаясь активным, давление в его центре останется около 995 гПа (приведенное к уровню моря). Атмосферное давление на севере Зарубежной Европы будет подрастать. А это значит, ветры могут ослабевать, но мало прояснений и прохладно. В Стокгольме 2 и 3 июля +15 градусов, и лишь 4 июля потеплеет до 18 градусов. В Хельсинки в эти дни 17..19 градусов, дождь и гроза. В Осло такая же температура, но без осадков. / meteonovosti.ru /



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