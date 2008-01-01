

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 2 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,3..24,2 градуса; Северном 21,8..23,8 градуса, Северо-восточном 20,9..23,0 градуса, Восточном 21,9..22,9 градуса, Юго-восточном 22,4..24,0 градуса, Южном 22,4..24,8 градуса, Юго-западном 21,9..22,4 градуса, Западном 21,4..23,5 градуса, Северо-западном 21,6..22,9 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,0..23,0 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



