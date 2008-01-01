Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 2 июля
В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков, местами порывы ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 22,3..24,2 градуса; Северном 21,8..23,8 градуса, Северо-восточном 20,9..23,0 градуса, Восточном 21,9..22,9 градуса, Юго-восточном 22,4..24,0 градуса, Южном 22,4..24,8 градуса, Юго-западном 21,9..22,4 градуса, Западном 21,4..23,5 градуса, Северо-западном 21,6..22,9 градуса.
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В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,0..23,0 градуса, местами порывы ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /