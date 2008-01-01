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Новости погоды

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В Японии выпало рекордное количество осадков

ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 2 июля

  Атмосферный фронт, питающийся массами теплого влажного воздуха, стал причиной формирования мощных ливней. Усилению осадков способствовал и холод с Российского Дальнего Востока. С юга дождевой фронт был заблокирован субтропическим антициклоном. Все это стало причиной продолжительных ливней на юге японского острова Кюсю. Осадки достигли в некоторых районах беспрецедентного уровня, сообщает NHK. По данным метеоуправления, в городе Хиоки в префектуре Кагосима за 24 часа выпало более 320 миллиметров осадков. Это является новым рекордом для данного региона в июле. Дождевой фронт над Кюсю сопровождается массами влажного теплого воздуха, которые приводят к формированию дождевых облаков. Ливни увеличили риск оползней в префектурах Кагосима и Миядзаки. Синоптики предупреждают, что такая ситуация продлится над Кюсю и другими регионами в западной Японии по 4 июля. Они предупреждают людей соблюдать крайнюю осторожность на случай оползней, наводнений в низинах, а также гроз и сильного ветра. / meteonovosti.ru /
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