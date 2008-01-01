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Новости погоды

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Пожары на Аляске

ИА "Метеоновости" / 13:14 Вторник, 2 июля

  Американский штат Аляска страдает от лесных пожаров, вызванных аномально жаркой погодой. Температура превышает норму на несколько градусов. В конце июня насчитывалось 120 очагов, в том числе у городов Анкоридж и Фэрбанкс, в районе которого были эвакуированы жители десятков домов. Также серьезно ухудшилось качество воздуха в Фэрбанксе, - сообщает The Weather Channel. По информации AK Fire Info, прошедший накануне дождь и прохладная погода улучшили ситуацию с крупным пожаром Hess Creek Fire, площадь которого превышает 35 тысяч га. Но, по прогнозам, метеоусловия в скором времени ухудшатся: ожидается сильный ветер и повышение температуры воздуха.

В Фербенксе температура от умеренной (2 июля здесь 23 градуса) к 5 июля повысится до 29 градусов. И дождей не будет вплоть до понедельника (до 8 июля). В Анкорижде тоже потепление в этих же числах до 28 градусов. Но в воскресенье, 7 июля, может пройти дождь. / meteonovosti.ru /
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