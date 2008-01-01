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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 2 июля



В 15 часов в Москве облачная погода, в большинстве округов небольшой дождь, порывы ветра 12-15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..21,3 градуса; Северном 15,9..20,0 градуса, Северо-восточном 15,6..20,0 градуса, Восточном 19,7..21,3 градуса, Юго-восточном 21,0..22,6 градуса, Южном 20,8..24,0 градуса, Юго-западном 18,1..22,2 градуса, Западном 17,1..19,5 градуса, Северо-западном 15,7..18,8 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 15,5..16,6 градуса, на территории Новой Москвы местами дождь, температура воздуха 16,3..24,5 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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