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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Вторник, 2 июля



Погоду в Москве и области будет определять южная часть циклона с центром над Карелией. При облачности с прояснениями местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 17..19 градуса, по области 15..20. Ветер западный, 5-10 м/с. / meteonovosti.ru /



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