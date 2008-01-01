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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Среда, 3 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Погода в столице сохранится умеренно влажная, содержание кислорода в пределах нормы, атмосферное давление слабо будет расти, но останется на пониженном фоне. Такие погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма, а людей, страдающих кислородной недостаточностью при бронхолегочных заболеваниях, ИБС, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ и др., такие внешние условия могут даже принести облегчение.



Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков во время принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. / meteonovosti.ru /



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