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Тропический циклон "Барбара" стал ураганом

ИА "Метеоновости" / 10:20 Среда, 3 июля

  В северо-восточной части Тихого океана второй в этом сезоне тропический циклон, которому присвоено имя "Барбара", 2 июля в 12 час мск в стадии урагана находился в районе с координатами 12,0o с.ш., 121,1o з.д., ветер достигал 48 м/с порывы 59 м/с. 3 июля в 09 час мск ожидается в районе с координатами 13,0o с.ш., 125,0o з.д., ветер усилится до 59 м/с порывы 64 м/с. 4 июля ветер будет еще очень сильным, 55 м/с, порывы 67 м/с. А 5 июля максимальный ветер до 40 м/с, порывы до 50 м/с. "Барбара" стала первым тропическим циклоном, достигшем стадии урагана в этом сезоне. Развивается и перемещается этот ураган над открытой частью Тихого океана и большое счастье, что не представляет опасности для побережья.

У берегов юго-восточного Китая находится в данный момент тропическая депрессия. Максимальный ветер 15-17 м/с, порывы 25 м/с. / meteonovosti.ru /
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